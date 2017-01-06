Остапенко: я хотела играть, но из-за болезни не могла

Латвийская теннисистка Елена Остапенко сообщила, что не смогла завершить полуфинальный матч турнира в Окленде с американкой Лорен Дэвис из-за болезни. Елена отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 4:6, 1:4.
«Утром я проснулась и поняла, что заболела — кашель и всё такое. Сегодня я чувствовала себя гораздо хуже, чем вчера. Я постаралась сыграть, но было нелегко, так как самочувствие было не лучшим. Соперница играла отлично, но и у меня были шансы на победу во втором сете. К сожалению, я их не использовала и в итоге была вынуждена завершить своё выступление.
По ходу матча у меня сильно болело горло, и уровень концентрации был не так хорош. Я хотела играть, но из-за болезни не могла», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.