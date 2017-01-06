Джокович отыграл пять матчболов у Вердаско и вышел в финал в Дохе

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в полуфинале турнира в Дохе в трёх сетах обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Джокович трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Вердаско два эйса, три двойные ошибки и три брейка.
По ходу тай-брейка второго сета Джокович отыграл пять матчболов, включая четверной, когда уступал сопернику 2:6.
В финале Джокович встретится с победителем матча Томаш Бердых – Энди Маррей.