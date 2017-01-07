Маррей: завтра в финале нам с Джоковичем предстоит большое испытание

Первая ракетка мира британецпрокомментировал предстоящее противостояние в финале турнира в Дохе со вторым номером рейтинга АТР“Завтра предстоит большое испытание. Это здорово уже в начале года – играть против одного из лучших теннисистов мира. Каждый из нас знает, как играет соперник, лучше, чем про кого бы то ни было в мире”, — приводит слова Маррея официальный сайт АТРМаррей и Джокович провели уже 35 матчей друг против друга, впереди в их противостоянии сербский теннисист – 24:11. В последней встрече на Итоговом турнире АТР 2016 года победил Маррей – 6:3, 6:4. Кто бы из них не выиграл в финале в Дохе, первым номером рейтинга останется британец.