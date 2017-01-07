Надежда Петрова официально завершила карьеру

Российская теннисисткаофициально завершила игровую карьеру. Как сообщает официальный сайт ITF, датой этого события значится 2 января 2017 года. Последний раз на корт Петрова выходила в марте 2014 года.На счету 34-летней россиянки — 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В паре экс-третья ракетка мира дважды выигрывала Итоговый турнир и завоевала бронзу на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. На турнирах «Большого шлема» её лучший результат в одиночном разряде — два полуфинала «Ролан Гаррос» (2003, 2005 годы), в парном разряде — финалы «Ролан Гаррос» (2012) и US Open (2010).