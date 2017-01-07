Нисикори: это прекрасный старт сезона, особенно учитывая победу над Вавринкой

Японец Кей Нисикори поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счётом 7:6 (7:3), 6:3 в полуфинале турнира в Брисбене.
«Я очень рад, что достиг финала. Я много раз пытался, но впервые дошёл до воскресенья в Брисбене. Это прекрасный старт года, особенно учитывая победу над Стэном.
Что касается финала с Димитровым, то он стал играть гораздо лучше в прошлом сезоне, особенно в концовке. Он на пути в топ-10, так что это будет тяжелейший матч», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.