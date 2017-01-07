Джокович: начать год с победы над самым главным соперником – это мечта

Сербский теннисистподелился впечатлениями от победы в финальном матче турнира в Дохе над первой ракеткой мира британцем«Безусловно, это один из лучших способов начать год. После спасения пяти матчболов во вчерашнем полуфинале сегодня в финале уже у меня было три или четыре матчбола во втором сете, а Маррей их отыграл. И я подумал: «Вау! Надеюсь, не пришёл срок отдавать долги?» Играя с Энди до последнего удара по мячу нельзя быть ни в чём уверенным, так что сыграть три сета за три часа – это совсем не странно для нас.Физически это был очень сложный матч. Нам обоим нужно время, чтобы восстановиться и подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Для меня эта победа очень важна, потому что в последние три месяца 2016 года я не чувствовал себя уверенно на корте. Я не играл стабильно. Начать год с победы в матче с первой ракеткой мира и твоим самым главным соперником – это мечта», — приводит слова Джоковича ESPN.