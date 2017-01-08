Тимофеева и Горохов победили на «Рождественском кубке» в Химках

На кортах Академии Александра Островского в Химках 7 января завершился турнир Tennis Europe 1 категории O1 Properties Christmas Cup 2017 U14. Абсолютной победительницей турнира у девушек стала россиянка(2). В финале одиночного разряда она обыграла свою соотечественницусо счётом 6:1, 6:3. В паре Мария в дуэте сразгромила турчанку Селин Сепкен и чешку Дарью Видманову со счётом 6:2, 6:2.В одиночном разряде у мальчиков победителем стал россиянин(5), одолевший в финале серба Хамада Медьедовича (1) – 6:3, 4:6, 6:4.