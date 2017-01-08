Касаткина победила Бабош и сыграет с Кербер на турнире в Сиднее

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Сиднее одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 52 минуты. 19-летняя уроженка Тольятти, занимающая 26-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, 5 двойных ошибок, 5 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче.
За выход в четвертьфинал Дарья поспорит с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Бабош в Сиднее.