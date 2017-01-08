Димитров победил Нисикори в финале турнира в Брисбене

Болгарин Григор Димитров (7) в финале турнира в Брисбене победил японца Кея Нисикори (3) со счётом 6:2, 2:6, 6:3. Поединок продолжался 1 час 48 минут. 25-летний уроженец Хасково, занимающий 17-е место в рейтинге АТР, сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 5, проиграв 2 гейма на своей подаче.
Для Димитрова этот титул стал пятым в карьере и первым в сезоне.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция финала Димитров — Нисикори в Брисбене.