Медведев проиграл Баутисте-Агуту в финале турнира в Ченнае

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира в Ченнае проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (2) со счётом 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 13 минут. 20-летний уроженец Москвы, занимающий 99-е место в рейтинге АТР, сделал 8 эйсов, 4 двойные ошибки, не создал ни одного брейк-пойнта и проиграл по гейму на своей подаче в каждом из сетов.
Для Баутисты-Агута этот титул стал пятым в карьере.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция финала Медведев — Баутиста-Агут в Ченнае