Нисикори: у меня было четыре хороших матча в Брисбене

Японецпрокомментировал поражение от болгаринав финале турнира в Брисбене — 2:6, 6:2, 3:6.«Думаю, что это отличная неделя для начала года. У меня было четыре хороших матча здесь. Я постараюсь не травмироваться на следующей неделе и надеюсь, что буду готов к игре в Сиднее и Мельбурне.Не знаю, как я смог выиграть второй сет, потому что в середине партии у меня болело бедро. Григор допустил пару простых ошибок, и это помогло мне сделать два брейка. В третьем сете он играл лучше, а я пару раз принимал плохие решения. Он же сыграл на высоком уровне», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.