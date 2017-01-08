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Нисикори: у меня было четыре хороших матча в Брисбене

8 января 2017, воскресенье. 17:47. Теннис
Японец Кей Нисикори прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова в финале турнира в Брисбене — 2:6, 6:2, 3:6.

«Думаю, что это отличная неделя для начала года. У меня было четыре хороших матча здесь. Я постараюсь не травмироваться на следующей неделе и надеюсь, что буду готов к игре в Сиднее и Мельбурне.

Не знаю, как я смог выиграть второй сет, потому что в середине партии у меня болело бедро. Григор допустил пару простых ошибок, и это помогло мне сделать два брейка. В третьем сете он играл лучше, а я пару раз принимал плохие решения. Он же сыграл на высоком уровне», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Григор Димитров Кей Нисикори
Новости. Теннис
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