Бопанна и Недунчежиян выиграли турнир в Ченнае в парном разряде

Индийские теннисистыстали победителями турнира в Ченнае в парном разряде. В финальном матче они в двух сетах взяли верх над соотечественниками, паройсо счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут. Соперники по семь раз подали навылет. Победители допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 17, на счету проигравших – три двойные ошибки и два брейка.Единственные российские участники турнира в парном разрядевыбыли в первом круге.