Баутиста-Агут: доволен стартом нового сезона, принесшим мне пятый титул

Второй сеяный на турнире в Ченнае испанский теннисистпрокомментировал победу в финале над 20-летним россиянином(6:3, 6:4), впервые игравшим в решающем поединке за титул на турнире АТР. Для Баутисты-Агута этот титул стал пятым в карьере и первым в Ченнае.“Думаю, это отличный турнир, поэтому пятый раз подряд приезжаю сюда. Этот турнир помог мне когда-то войти в топ-50 лучших игроков мира. Сейчас я играю гораздо лучше, чем пять лет назад. У меня больше опыта, и я показываю более качественный теннис.Будет ещё много турниров и много набранных очков, но стартом нового сезона, принесшим мне победу уже в первую неделю года, я доволен», — приводит слова Баутисты-Агута официальный сайт АТР.