Бопанна: под прессингом соперников мы должны были играть по-умному

Индийский теннисист, который в паре с соотечественникомвыиграл турнир в Ченнае, поделился впечатлениями от победы в финале над другим дуэтом из Индиисо счётом 6:3, 6:4.“Наши соперники прессинговали нас. Мы должны были играть по-умному. Здорово начинать год с титула. Это положительный знак, что мы двигаемся в правильном направлении. Я с нетерпением жду продолжения», — приводит слова Бопанна официальный сайт АТР.Добавим, что это был первый индийский финал ATP World Tour 250 за 22 года.