Бопанна: под прессингом соперников мы должны были играть по-умному

Индийский теннисист Рохан Бопанна, который в паре с соотечественником Дживаном Недунчежияном выиграл турнир в Ченнае, поделился впечатлениями от победы в финале над другим дуэтом из Индии Пурав Раджа / Дивидж Шаран со счётом 6:3, 6:4.
“Наши соперники прессинговали нас. Мы должны были играть по-умному. Здорово начинать год с титула. Это положительный знак, что мы двигаемся в правильном направлении. Я с нетерпением жду продолжения», — приводит слова Бопанна официальный сайт АТР.
Добавим, что это был первый индийский финал ATP World Tour 250 за 22 года.