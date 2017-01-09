Кузнецова: не думаю о защите титула на турнире в Сиднее

Российская теннисисткапрокомментировала победу над румынкойв стартовом матче турнира в Сиднее, который она выиграла в 2016 году.«Я неплохо начала год. Иногда результаты не совпадают с ощущениями, но я очень хорошо себя чувствую в начале года.Не думаю о защите титула. Трофей у меня дома, и никто не сможет отнять его у меня. Теперь новый год и ещё одна возможность выиграть. Я всегда чувствую, что мне нужно много матчей в начале года. Помню, ездила в Окленд и не выиграла ни одного одиночного матча. Потом я стала приезжать сюда и приобрела уверенность в себе», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.