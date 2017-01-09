Веснина отказалась от продолжения матча с Вандевеге на турнире в Сиднее

Россиянкав первом круге турнира в австралийском городе Сиднее уступала американкесо счётом 2:6, 0:4 и приняла решение отказаться от продолжения борьбы.Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Елена проиграла 4 гейма на своей подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На её счету 2 эйса и 7 ошибок на подаче. Вандевеге подала навылет 7 раз при таком же количестве двойных ошибок.Во втором круге Коко сыграет либо со своей соотечественницей Ириной Фалькони, либо с Дуань Инъин из Китая.