Кар. Плишкова стала пятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WТА от 9 января чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на девятой позиции.
Рейтинг WTA. 9 января
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 8875.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080.
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 5420.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5257.
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970.
6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420.
8 (8). Мэдисон Кис (США) — 4137.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690.
…
17 (16). Елена Веснина (Россия) — 2229.
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1655.
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1575.
33 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1476.
84 (85). Евгения Родина (Россия) — 756.
92 (94). Ирина Хромачёва (Россия) — 682.