Кар. Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 9 января чешка Каролина Плишкова поднялась на первую строчку. Лучшая из россиянок, Евгения Родина, опустилась на шестую позицию.
Чемпионская гонка WТА. 9 января
1 (9999). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.
2 (30). Ализе Корне (Франция) — 362.
3 (1). Чжан Шуай (Китай) — 290.
4 (9999). Лорен Дэвис (США) — 280.
4 (9999). Катержина Синякова (Чехия) — 280.
6 (2). Евгения Родина (Россия) — 219.
7 (3). Пэн Шуай (Китай) — 191.
8 (4). Далма Галфи (Венгрия) — 186.
9 (9999). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 185.
9 (9999). Элина Свитолина (Украина) — 185.
…
13 (5). Екатерина Александрова (Россия) — 161.
16 (8). Наталья Вихлянцева (Россия) — 147.
27 (9999). Светлана Кузнецова (Россия) — 100.
41 (20). Виталия Дьяченко (Россия) — 77.
51 (26). Ирина Хромачёва (Россия) — 61.
62 (9999). Дарья Касаткина (Россия) — 55.
68 (34). Анастасия Фролова (Россия) — 51.
86 (50). Маргарита Лазарева (Россия) — 37.
90 (92). Анна Блинкова (Россия) — 36.
96 (62). Вероника Кудерметова (Россия) — 33.
100 (64). Полина Монова (Россия) — 31.