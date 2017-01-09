Монфис стал шестой ракеткой мира, Медведев — 65-й

В обновлённом рейтинге ATP от 9 января француз Гаэль Монфис поднялся на шестую строчку. Финалист турнира в Ченнае россиянин Даниил Медведев стал 65-й ракеткой мира.
Рейтинг ATP. 9 января
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12 560.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11 780.
3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290.
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5155.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 5010.
6 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3605.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415.
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3195.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060.
…
48 (46). Андрей Кузнецов (Россия) – 935.
51 (53). Карен Хачанов (Россия) — 875.
59 (57). Михаил Южный (Россия) – 781.
65 (99). Даниил Медведев (Россия) — 751.
88 (85). Константин Кравчук (Россия) — 633.