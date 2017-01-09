Медведев занял четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 9 января лидерство захватили заняли серб Новак Джокович, испанец Роберто Баутиста-Агут и болгарин Григор Димитров. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции.
Чемпионская гонка ATP. 9 января
1. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 250.
1. Григор Димитров (Болгария) — 250.
1. Новак Джокович (Сербия) — 250.
4 (59). Даниил Медведев (Россия) — 190.
5 (1). Лука Ванни (Италия) — 180.
6. Энди Маррей (Великобритания) — 150.
6. Кей Нисикори (Япония) — 150.
8 (2). Джеймс Дакворт (Австралия) — 145.
9 (4). Йосихито Нисиока (Япония) — 136.
10 (59). Бенуа Пэр (Франция) — 130.
…
43 (19). Андрей Рублёв (Россия) — 65.
81. Михаил Южный (Россия) — 45.