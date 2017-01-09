Джонсон победил Робера и может сыграть с Хачановым в Окленде

Американец Стив Джонсон (7) вышел во второй круг турнира в Окленде, обыграв француза Стефана Робера со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 25 минут. Стив 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Стефана 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Джонсон поспорит с победителем матча Лу Яньсюнь (Тайвань) — Карен Хачанов (Россия).
Окленд. Мужчины. Первый круг
Робин Хасе (Нидерланды) — Финн Тирни (Новая Зеландия, Q) — 6:4, 7:5.
Иржи Веселы (Чехия) — Орасио Себальос (Аргентина, LD) — 6:4, 6:3.
Малек Жазири (Тунис) — Диего Шварцман (Аргентина) — 7:6 (7:1), 6:3.