Эдмунд проиграл Бартону на старте турнира в Сиднее

Британец Кайл Эдмунд не сумел пробиться во второй круг турнира в Сиднее, проиграв австралийцу Мэттью Бартону (Q) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 43 минуты. Кайл 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Мэттью 17 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Бартон поспорит с победителем матча Жиль Мюллер (Люксембург, 6) — Александр Долгополов (Украина).
Сидней. Мужчины. Первый круг
Даниэль Эванс (Великобритания, LD) — Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — 6:3, 4:6, 6:3.
Гастау Элиаш (Португалия, Q) — Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.