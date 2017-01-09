Петкович, Шафаржова вышли во второй круг турнира в Хобарте, Младенович выбыла

Немка Андреа Петкович вышла во второй круг турнира в Хобарте, обыграв американку Николь Гиббз со счётом 6:4, 6:0. 29-летняя уроженка Тузлы совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Николь 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Петкович поспорит с Вероникой Сепеде-Ройг (LL) из Парагвая.
Хобарт. Женщины. Первый круг
Люси Шафаржова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 6:4.
Лара Арруабаррена (Испания) — Мэнди Минелла (Люксембург, LL) — 4:6, 6:2, 6:3.
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, LL) — Синди Бургер (Нидерланды, LL) — 6:0, 3:6, 6:3.
Леся Цуренко (Украина) — Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, LL) — 6:2, 6:3.
Яна Фетт (Хорватия, Q) — Франческа Скьявоне (Италия, WC) — 6:3, 6:2.
Риса Одзаки (Япония, Q) — Куруми Нара (Япония, LL) — 0:6, 7:5, 6:3.
Сачия Викери (США, LL) — Тельяна Перейра (Бразилия, Q) — 6:3, 7:6 (7:5).
Элисе Мертенс (Бельгия, Q) — Кристина Младенович (Франция, 7) — 6:1, 6:2.