Кирьос: за то, что сделал Джокович, меня бы дисквалифицировали до 2025 года

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9 января 2017, понедельник. 09:24.
Теннис
Австралиец
Ник Кирьос
прокомментировал ситуацию, которая произошла в финале турнира в
Дохе
между сербом
Новаком Джоковичем
и британцем
Энди Марреем
. В одном из моментов уроженец Белграда запустил мячом в сторону трибун.
«Мне бы за такое присудили поражение и дисквалифицировали до 2025 года», – написал Кирьос в своём «твиттере».
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Ник Кирьос
Новак Джокович
Энди Маррей
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