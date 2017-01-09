Возняцки: я стала больше времени проводить на корте и меньше в тренажёрном зале

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Сиднее над пуэрториканкой Моникой Пуиг со счётом 6:3, 2:6, 6:4.
«Это был тяжёлый матч, потому что по ходу встречи было ощущение: „Я выигрываю комфортно сейчас, но затем соперница может начать выполнять удары навылет один за другим. К тому же у неё отличная подача“. Так и случилось во втором сете. Затем в третьем я постаралась играть ближе к задней линии и посылать мячи глубже. Это принесло результат. Победа остаётся победой. Я принимаю это.
Я немного изменила процесс своей подготовки. Пожалуй, я стала больше времени проводить на корте и меньше в тренажёрном зале. Это большая перемена для меня, потому что я так много работала над своей физической формой и старалась избегать травм. Однако иногда нужно относиться к этому проще. Иногда меньше — лучше.
Я горжусь тем, как сражалась сегодня. Не переживаю о своей форме. Думаю, всё будет нормально», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.