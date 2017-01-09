Шафаржова: надеюсь, все мои трудности позади

Чешка Люси Шафаржова после победы над швейцаркой Викторией Голубич в первом круге турнира в Хобарте со счётом 6:3, 6:4 рассказала о сложностях, которые испытывала в начале прошлого года, и оценила свою игру на старте сезона.
«Надеюсь, все мои трудности позади. Я чувствую свою силу, отлично подготовилась к сезону во Флориде. Я здорова. Я почти никогда не пропускала турниры „Большого шлема“, так что в прошлом году пережила непростое время. Я не знала, как долго буду вынуждена пропустить. Потребовалось четыре месяца, чтобы вновь быть в состоянии выступать, но для этого требовалось бороться.
Год был сложным, так как я приезжала на турниры, не имея предсезонной подготовки. Сейчас все игроки хорошо готовы и выступают успешно, а я продолжала проигрывать матч за матчем. Это было непросто, но я сохранила неплохое положение в рейтинге. Надеюсь, я смогу вернуться на прежние позиции.
Матч с Голубич получился очень хорошим. Я уверенно начала первый сет, играла агрессивно. Во второй партии я сразу вышла вперёд, но затем начались небольшие трудности. Соперница выполнила ряд хороших ударов и набрала ход. К счастью, я сохранила психологическую устойчивость и сумела победить в двух сетах», — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.