Бертенс: я ощущаю давление, так как впервые посеяна под первым номером

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Хобарте над немкой Анникой Бек со счётом 6:1, 6:2.
«Я очень рада победе, моей первой победе в одиночном разряде в этом году. Также я осталась довольна своей игрой. Думаю, я неплохо играла в Окленде, а сегодня одержал прекрасную победу. Это отличное начало сезона для меня.
Поначалу я немного нервничала, потому что очень хотела победить. Здорово, что я смогла провести уже несколько матчей перед Australian Open. После ряда геймов я стала лучше чувствовать мяч, проводила отличные розыгрыши и действовала всё агрессивнее. Таков был мой план на игру, и он сработал. Особенно во втором сете, когда я двигалась очень хорошо.
Конечно, я ощущаю давление, так как впервые посеяна под первым номером. Но стараюсь не смотреть на это таким образом. Здесь все могут сыграть хорошо, и каждая игра будет сложной. Нужно быть к этому готовой», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.