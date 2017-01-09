Лучшие моменты матча Баутиста-Агут — Медведев в финале турнира в Ченнае

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля 2016
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
12:24
Возняцки: я стала больше времени проводить на корте и меньше в тренажёрном зале
09:06
Медведев занял четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP
09:04
Монфис стал шестой ракеткой мира, Медведев — 65-й
09:01
Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA
09:01
Каролина Плишкова стала пятой ракеткой мира
09:24
Кирьос: за то, что сделал Джокович, меня бы дисквалифицировали до 2025 года
09:06
Медведев занял четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP
08:41
Веснина отказалась от продолжения матча с Вандевеге на турнире в Сиднее
09:04
Монфис стал шестой ракеткой мира, Медведев — 65-й
09:01
Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Лучшие моменты матча Баутиста-Агут — Медведев в финале турнира в Ченнае
9 января 2017, понедельник. 17:06.
Теннис
Российский теннисист
Даниил Медведев
в финале турнира в
Ченнае
проиграл испанцу
Роберто Баутисте-Агуту
со счётом 3:6, 4:6. Для испанца этот титул стал пятым в карьере.
Официальный канал ATP представил подборку лучших моментов матча.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев
Роберто Баутиста-Агут
Комментарии:
Правила
Новости. Теннис
9 января 2017, понедельник
17:08
Возняцки попробовала свои силы в паддлбординге на пляже Сиднея
17:06
Лучшие моменты матча Баутиста-Агут — Медведев в финале турнира в Ченнае
16:37
Лучшие моменты матча Джокович — Маррей в финале турнира в Дохе
16:26
Скьявоне: это мой последний год в теннисе, поэтому я так расстроена поражением
15:54
Бертенс: я ощущаю давление, так как впервые посеяна под первым номером
14:36
Шафаржова: надеюсь, все мои трудности позади
13:24
Гаврилова стартовала на турнире в Сиднее с победы над Векич
13:09
Браун вышел во второй круг турнира в Окленде
12:33
Бертенс отдала всего три гейма Бек в первом круге турнира в Хобарте
12:24
Возняцки: я стала больше времени проводить на корте и меньше в тренажёрном зале
11:44
Кольшрайбер в двух сетах обыграл Фоньини на старте турнира в Сиднее
11:22
Дуань Инъин победила Фалькони на турнире в Сиднее, выиграв третий сет 6:0
11:18
Лоренци одолел Ф. Майера и встретится с Троицки на турнире в Сиднее
10:48
Флипкенс вышла во второй круг турнира в Хобарте, где сыграет с Никулеску
10:40
11 эйсов помогли Ф. Лопесу победить Винуса на турнире в Окленде
10:05
Возняцки одолела Пуиг на старте турнира в Сиднее
09:52
Маттек-Сэндс возглавила парный рейтинг WTA
09:24
Кирьос: за то, что сделал Джокович, меня бы дисквалифицировали до 2025 года
09:16
Петкович, Шафаржова вышли во второй круг турнира в Хобарте, Младенович выбыла
09:09
Эдмунд проиграл Бартону на старте турнира в Сиднее
09:07
Джонсон победил Робера и может сыграть с Хачановым в Окленде
09:06
Медведев занял четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP
09:04
Монфис стал шестой ракеткой мира, Медведев — 65-й
09:01
Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA
09:01
Каролина Плишкова стала пятой ракеткой мира
08:42
Павлюченкова сразится с Кузнецовой за выход в четвертьфинал турнира в Сиднее
08:41
Веснина отказалась от продолжения матча с Вандевеге на турнире в Сиднее
07:09
Макарова проиграла Стрыцовой в первом круге турнира в Сиднее
06:00
Цибулкова отдала Зигемунд два гейма в первом круге турнира в Сиднее
05:10
Конта стартовала на турнире в Сиднее с победы над Ариной Родионовой
04:35
Винчи вышла во второй круг турнира в Сиднее и может сыграть с Макаровой
00:02
Кузнецова: не думаю о защите титула на турнире в Сиднее
8 января 2017, воскресенье
23:02
Бопанна: под прессингом соперников мы должны были играть по-умному
21:31
Медведев: старался изо всех сил, но Роберто был лучшим игроком на корте
21:07
Баутиста-Агут: доволен стартом нового сезона, принесшим мне пятый титул
19:35
Бопанна и Недунчежиян выиграли турнир в Ченнае в парном разряде
17:47
Нисикори: у меня было четыре хороших матча в Брисбене
16:17
Медведев проиграл Баутисте-Агуту в финале турнира в Ченнае
15:57
Димитров: для меня очень важно и приятно завоевать трофей в Брисбене
15:00
Путинцева: очень качественно сыграла в первом сете матча с Бенчич
14:10
Димитров победил Нисикори в финале турнира в Брисбене
13:34
Кузнецова опередила Шарапову по количеству побед за карьеру
13:27
Текстовая онлайн-трансляция финала Медведев — Баутиста-Агут в Ченнае
12:13
Касаткина победила Бабош и сыграет с Кербер на турнире в Сиднее
12:00
Коккинакис и Томпсон выиграли турнир в Брисбене в парном разряде
Все новости
RSS
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Каролина Плишкова
Симона Халеп
Агнешка Радваньска
Дарья Касаткина
Доминика Цибулкова
Элина Свитолина
Мэдисон Кис
Йоханна Конта
Анастасия Павлюченкова
Елена Веснина
Екатерина Макарова
другая теннисистка
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+