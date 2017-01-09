Тарпищев: уверен, в этом году Медведева ждет целый ряд побед

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал выход 20-летнегов первый в карьере финал турнира АТР в Ченнае, где он уступил испанцу«Даниил Медведев и Карен Хачанов — будущее российского тенниса. Даниил стабильно и ровно прошел весь индийский турнир. Лишь в полуфинале у него возникли небольшие трудности. Поражение же в финале от Баутисты-Агута — не повод делать какие-то неутешительные выводы. Выход в финал представительного турнира ATP Медведеву можно и нужно занести в актив. Уверен, в этом году его ждет целый ряд побед», — приводят слова Тарпищева «Известия».