В финале турнира в Дохе между сербоми британцем, в котором уроженец Белграда взял верх над первой ракеткой мира из Шотландии, в одном из моментов сербский теннисист запустил мячом в сторону трибун. За это действие Джокович был оштрафован на $ 2500.«Новак Джокович оштрафован на $ 2500 за неспортивное поведение после удара мячом в сторону зрителей во время субботнего финала в Дохе», — сообщил на своей странице в «Твиттере» теннисный обозреватель The Times