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Надаль: Мельбурн — это возможность снова играть, получая положительные эмоции

9 января 2017, понедельник. 21:20. Теннис
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, пропустивший часть минувшего сезона из-за травмы, поделился ожиданиями от первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open.

«Если бы я думал, что у меня нет шансов выигрывать крупные турниры в ближайшие 11 месяцев, я бы ходил дома на рыбалку. Моя настоящая цель — попробовать побороться за важные вещи, постараться победить Новака Джоковича и Энди Маррея. Если я тренируюсь и у меня есть мотивация и желание, чтобы продолжать играть, я чувствую, что я счастлив, и я могу работать так, как я хочу и могу. Я чувствую, что Мельбурн — это возможность снова играть и получать положительные эмоции. Тогда всё может получиться, если я буду чувствовать себя хорошо и конкурентоспособно. Мне нравится играть в Мельбурне. Это невероятный турнир. Я очень рад вернуться. Последний год был тяжёлым, и я надеюсь изменить ситуацию в этом году и сыграть лучше», — приводит слова Надаля Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Australian Open
Новости. Теннис
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