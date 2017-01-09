Медведев возглавил чемпионскую гонку молодых теннисистов

Финалист турнира в Ченнае российский теннисиствозглавил рейтинг Race to Milan – чемпионскую гонку на Итоговый турнир молодых теннисистов АТР «Мастерс-U21». В первую неделю 2017 года Медведев набрал 150 очков. На счету занимающего второе местоиз Австралии только 48 баллов. На пятом месте с 20 очками расположился ещё один россиянинТурнир молодых теннисистов АТР «Мастерс-U21» впервые состоится в 2017 году в Милане (Италия). Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября, за неделю до начала Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В турнире с призовым фондом $ 1,5 млн примут участие восемь лучших игроков в рейтинге АТР не старше 21 года.