Доналдсон заменит Миллмана в основной сетке Australian Open

Австралиец Джон Миллман, занимающий на данный момент 82-е место в рейтинге ATP, отказался от участия в Australian Open — 2017 из-за травмы бедра, сообщает официальная страница турнира в «Твиттере». Напомним, турнир стартует на следующей неделе.
В основной сетке 27-летнего Миллмана заменит 20-летний американец Джаред Доналдсон, 101-я ракетка мира.
Ранее от участия в Открытом чемпионате Австралии 2017 года отказался литовец Ричардас Беранкис. Его в основной сетке заменит доминиканец Виктор Эстрелья-Бургос.