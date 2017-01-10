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Соуза выбил Рамоса на старте турнира в Окленде

10 января 2017, вторник. 04:55. Теннис
Португалец Жоау Соуза вышел во второй круг турнира в Окленде. На старте соревнований он обыграл испанца Альберта Рамоса (5) — 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 27 минут. На счету Соузы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Рамос также подал навылет 3 раза, совершил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейковый шанс из 3.

За выход в четвертьфинал Соуза сразится с британцем Брайданом Кляйном (Q), который в матче первого круга обыграл аргентинца Факундо Багниса — 6:1, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3). Этот матч длился 2 часа 15 минут. На счету Кляйна 14 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Также барьер первого круга успешно преодолел американец Райан Харрисон (Q). Он разгромил испанца Гильермо Гарсию-Лопеса — 6:1, 6:2. Встреча длилась 65 минут. Следующим соперником Харрисона будет его соотечественник Джек Сок (4).
Окленд 2017 . 1-й круг
10 января 2017 года, вторник. 02:40 МСК
Жоау
Соуза
Альберт
Рамос
6:1 7:5

Окленд 2017 . 1-й круг
10 января 2017 года, вторник. 02:30 МСК
Факундо
Багнис
Брайдан
Кляйн

Окленд 2017 . 1-й круг
10 января 2017 года, вторник. 02:40 МСК
Райан
Харрисон
Гильермо
Гарсия-Лопес
6:1 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гильермо Гарсия-Лопес Джек Сок
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