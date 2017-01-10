Петкович проиграла Сепеде-Ройг во втором круге турнира в Хобарте

Парагвайская теннисистка Вероника Сепеде-Ройг (LL) пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте. В матче второго круга она обыграла немку Андреа Петкович — 6:3, 0:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 8 минут. На счету Сепеде-Ройг 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Следующей соперницей Вероники будет победительница пары Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — Яна Фетт (Хорватия, Q).
Также в 1/4 финала пробилась бельгийка Элисе Мертенс (Q). В матче второго круга она встречалась с американкой Сачией Викери (LL). Теннисистка из США повела со счётом 1:0 в первом сете, после чего отказалась от продолжения борьбы. За выход в полуфинал Мертенс сразится с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Галина Воскобоева (Казахстан).