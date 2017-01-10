Кузнецов на отказе Клижана вышел во второй круг в Сиднее

Россиянинпробился во второй круг турнира в Сиднее. На старте соревнований он обыграл словака(7). При счёте 6:2, 1:6, 0:3 Клижан отказался от продолжения борьбы. Поединок продолжался 1 час 12 минут, за которые Кузнецов подал 6 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 6, проиграв при этом 2 гейма на своей подаче.За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с 17-летним австралийцем Алексом де Минором (WC), который в первом круге обыграл француза Бенуа Пэра — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1). Этот матч продолжался 1 час 44 минуты. На счету де Минора 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.