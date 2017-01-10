Хачанов отыграл 4 матчбола, но всё же уступил Лу Яньсюню в Окленде

Россиянинне смог пробиться во второй круг турнира в Окленде. На старте соревнований он проиграл представителю Тайваня— 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (9:11).Отметим, что в третьем сете при счёте 5:4 Лу подавал на матч, однако Хачанов отыграл два матчбола и сделал обратный брейк. Ещё два матчбола было у теннисиста из Тайваня на тай-брейке. Лишь с пятой попытки Лу Яньсюнь завершил матч в свою пользу.Поединок продолжался 2 часа 38 минут. На счету Хачанова 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Лу Яньсюнь подал навылет 6 раз, допустил 5 двойных ошибок и использовал 2 брейковых шанса из 5.За выход в четвертьфинал Лу Яньсюнь сыграет с американцем Стивом Джонсоном (7).