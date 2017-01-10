Павлюченкова и Бабош вышли в четвертьфинал турнира в Сиднее в паре

Россиянкаи венгерская теннисисткавышли в 1/4 финала турнира в Сиднее в парном разряде. На старте они обыграли американку Ракель Атаво и китаянку Сюй Ифань — 6:3, 6:2.Матч продолжался 57 минут. Павлюченкова и Бабош на двоих подали 3 эйса, совершили 2 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 4. Атаво и Сюй Ифань выполнили 1 подачу навылет, совершили 3 двойные ошибки и упустили 3 брейк-пойнта.В четвертьфинале россиянка и венгерка сыграют с парой Мартина Хингис (Швейцария) / Коко Вандевеге (США, 2).