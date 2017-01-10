Пилич: Джоковичу по силам обойти Федерера по количеству титулов на ТБШ

Никола Пилич, бывший тренер серба Новака Джоковича, занимающего второе место в рейтинге АТР, выразил надежду на то, что его экс-подопечный сумеет вскоре вернуться на первую строчку, а также предположил, что Новаку по силам выиграть более 17 титулов на турнирах «Большого шлема». Пока в активе Джоковича 12 титулов на турнирах Grand Slam.
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы Новак уже по итогам Australian Open вернулся на вершину, но сейчас важнее, чтобы Ноле набрал свою лучшую форму и вновь обрёл страсть к игре. Это мы увидели в финале турнира в Дохе, где он сражался за каждый мяч. Я уверен, если мы увидим прежнего Джоковича, то его никто не сможет обыграть.
Новак может играть ещё не менее четырёх лет на высочайшем уровне, и ему по силам обойти Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах „Большого шлема“. Но в спорте гарантий не бывает, и предсказать что-либо сложно. Лучший пример — «Црвена Звезда», без особых проблем обыгравшая «Реал» и ЦСКА, бюджеты которых раз в 10 больше», — цитирует Пилича Kurir.