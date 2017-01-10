Касаткина: победа над Кербер придаст мне уверенности перед Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Сиднее со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
«Сложно объяснить мои ощущения, так как победа над первой ракеткой мира случается не каждый день. Второй турнир на старте сезона я играю с одними из лучших теннисисток мира. В первом круге был невероятный матч, я победила в трёх сетах, сегодня обыграла первую ракетку мира. Думаю, эта победа придаст мне уверенности перед Australian Open», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.