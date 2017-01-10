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Тарпищев: победа над Кербер говорит, что Касаткина растёт, не стоит на месте

10 января 2017, вторник. 13:03. Теннис
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Дарьи Касаткиной над первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Сиднее со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Всё-таки это подготовительный турнир в преддверии главного – Australian Open. Однако приятно, ведь эта победа говорит о том, что Касаткина растёт, не стоит на месте. Такие победы бывают знаковыми в плане эмоций. Они подтверждают, что она на правильном пути и совершенствует своё мастерство. Чтобы обыгрывать Кербер, надо иметь определённые скоростные и силовые качества. Немецкая теннисистка мощно играет с задней линии, здорово действует в контратаке и хорошо работает ногами – за счёт этого она неоднократно обыгрывала Серену Уильямс.

При этом надо понимать, что в свете Australian Open это ни о чём не говорит. Во-первых, оптимальная спортивная форма достигается ко второму-третьему кругу турнира. Если уже сейчас подвести себя к лучшей форме, то очевидно, что на две недели Australian Open сил не хватит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Дарья Касаткина Серена Уильямс Шамиль Тарпищев Australian Open
Новости. Теннис
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