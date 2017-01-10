Тарпищев: победа над Кербер говорит, что Касаткина растёт, не стоит на месте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Дарьи Касаткиной над первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Сиднее со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
«Всё-таки это подготовительный турнир в преддверии главного – Australian Open. Однако приятно, ведь эта победа говорит о том, что Касаткина растёт, не стоит на месте. Такие победы бывают знаковыми в плане эмоций. Они подтверждают, что она на правильном пути и совершенствует своё мастерство. Чтобы обыгрывать Кербер, надо иметь определённые скоростные и силовые качества. Немецкая теннисистка мощно играет с задней линии, здорово действует в контратаке и хорошо работает ногами – за счёт этого она неоднократно обыгрывала Серену Уильямс.
При этом надо понимать, что в свете Australian Open это ни о чём не говорит. Во-первых, оптимальная спортивная форма достигается ко второму-третьему кругу турнира. Если уже сейчас подвести себя к лучшей форме, то очевидно, что на две недели Australian Open сил не хватит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.