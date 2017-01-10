Кирьос появился перед СМИ в футболке с изображением Трампа с рогами дьявола

Австралиец Ник Кирьос оказался в центре очередного скандала. Во время пресс-конференции в Сиднее на нём была футболка с портретом новоизбранного президента США Дональда Трампом, к голове которого были пририсованы рога дьявола, сообщает The Guardian.
На вопрос журналиста, почему он решил надеть эту футболку, Ник сказал, что «всё предельно ясно». После интервью Кирьос направился в раздевалку и переоделся.
Посмотреть фото можно, перейдя по ссылке — https://twitter.com/MelanieDinjaski/status/818411489937588224/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw