Маррей: после завершения карьеры я бы хотел поработать в футболе

Первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, чем хотел бы заниматься по завершении карьеры.
«После завершения карьеры я бы хотел поработать в футболе. Я очень много его смотрю и играю в фэнтези. Но, конечно, буду задействован и в теннисе. Хотелось бы после всего того, что теннис дал мне, отдать что-то взамен. Я беспокоюсь о британском теннисе. Хотелось бы, чтобы он был успешнее.
Может быть, в будущем я стану тренером, но не сразу после завершения карьеры. Сначала я захочу проводить много времени дома со своей семьёй, чтобы видеть, как растёт мой ребёнок или дети», — цитирует Маррея The Times.