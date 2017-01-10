Сепеде-Ройг: я знаю, как следует противостоять топ-игрокам

Парагвайская теннисистка Вероника Сепеде-Ройг прокомментировала свою победу над немкой Андреа Петкович во втором круге турнира в Хобарте со счётом 6:3, 0:6, 6:4.
«Петкович — прекрасная теннисистка, высокая, обладающая мощной подачей. Это был сложный матч, но у меня уже случались подобные игры, и я знаю, как следует противостоять топ-игрокам. Мне нужно играть в свой теннис, быть агрессивной и двигаться. Сегодня я так и делала.
Видеть счёт 0:6 было нелегко, но тренер сказал мне расслабиться, наслаждаться моментом и бороться за каждое очко. Нужно было изменить свой настрой. Я слишком много думала во время матча, так что решила просто играть», — цитирует Сепеде-Ройг официальный сайт тура.