Томпсон: я смотрел турнир в Сиднее в детстве и счастлив выйти здесь во 2-й круг

Австралиецв первом круге Сиднея должен был сыграть со своим соотечественником, с которым они вместе завоевали парный титул в Брисбене в конце прошлой недели — но в последний момент Коккинакис снялся с турнира, и его заменил грузин«Странное ощущение, когда на протяжении трёх-четырёх дней после жеребьёвки ты готовишься играть с кем-то одним, а затем он снимается в последний момент, и тебе приходится выходить на корт против совсем другого игрока. Это нелегко, но, думаю, я хорошо приспособился к изменившимся условиям и сыграл неплохо.Я очень рад, что вышел во второй круг Сиднея. Я ходил смотреть здесь на матчи, когда был ребёнком, живя в 20 минутах отсюда. Был здесь каждое лето и всегда мечтал сыграть тут. Одержать победу на Арене Кена Роузволла, на глазах соотечественников, семьи и друзей — это невероятное чувство», — приводит слова Томпсона официальный сайт турнира в Сиднее.