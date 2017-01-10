Экс-тренер Маррея: не думаю, что Энди потеряет мотивацию после успехов 2016-го

Бывший тренер британца, не считает, что достижение первой строчки в мировом рейтинг-листе скажется на его дальнейшей мотивации.«Мне не кажется, что это сильно повлияет на Энди. Он и его команда привыкли справляться с высокими ожиданиями окружающих. Конечно, многие говорят, что Энди провёл великолепный год, стал первым, и после этого его глаза не будут гореть так же, как раньше. Но я считаю, что такого не произойдёт. У Энди по-прежнему много желания играть», — сказал Маклаган в интервью Евроспорту.