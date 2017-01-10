Кэш: не удивлюсь, если Маррей в этом году соберёт «Карьерный шлем»

Чемпион Уимблдона-1987 австралиецоценил шансына то, чтобы в этом году с шестой попытки выиграть финальный матч Australian Open.«Тяжело не поставить на, но я думаю, что у Маррея сейчас больше шансов победить. Он заслужил итоговое первое место в рейтинг-листе по итогам сезона, пусть судьба первой строчки и решалась в последнем матче года.Думаю, он удержит первую позицию ещё как минимум несколько месяцев. Джоковичу нужно думать о том, как догнать и обогнать его. Маррей стабильнее психологически, он играет более уверенно и при этом кажется более спокойным и расслабленным. В прошлом году он играл невероятно, но на Australian Open ему точно есть что доказывать. Я не удивлюсь, если в этом году он соберёт „Карьерный шлем“, одержав победы и в Мельбурне, и в Париже», — сказал Кэш в интервью Tennis World USA.