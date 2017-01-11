Сок: считаю, что определённо могу играть на второй неделе «Больших шлемов»

Американец, завоевавший в парных разрядах Олимпиады-2016 две медали — золото в миксте и бронзу в мужской паре, поделился ожиданиями от Australian Open-2017.«Если мне удастся сложить все части моего тенниса воедино и играть так, как я хочу, на моих условиях, то я буду серьёзным соперником для любого. Я считаю, что определённо могу рассчитывать на место на второй неделе турниров „Большого шлема“. По-моему, я доказал это в Нью-Йорке, где проиграл упорный поединок в четвёртом раунде. Если я поймаю свою игру и буду хорошо себя чувствовать, то смогу далеко пройти и на Australian Open», — сказал Сок на пресс-конференции.