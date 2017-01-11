Маррей: игроки спрашивали, как называть меня после получения рыцарского звания

Британец Энди Маррей, закончивший прошлый сезон в ранге первой ракетки мира, рассказал, как и когда ему предложили рыцарское звание, и о реакции на это предложение.
«Жена переслала письмо, которое получила. Я проснулся утром в Майами и увидел: мне предложили рыцарское звание и спрашивают моего согласия. Тогда я поговорил с самыми близкими людьми. Я не мог размышлять слишком долго. Конечно, это очень большая честь, но это ещё и ответственность. Пока молод, я продолжаю играть в теннис и не хочу сильно отвлекаться от этой работы на что-либо другое.
Посоветовался только с близкими, чтобы узнать их мнение по этому вопросу, и решил согласиться. После того как всё стало известно, несколько теннисистов уже спросили меня, что это значит, что теперь меняется. Также они интересовались, как теперь меня называть. Я сказал, чтобы звали просто Энди", — рассказал Маррей в интервью The Times.