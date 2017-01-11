Перед стартом Уимблдона пройдёт совещание по поводу рыцарского звания Маррея

Представители Уимблдона в данный момент не планируют добавлять к обращению кзвание «сэр» во время объявлений на турнире, а также указывать это звание на табло. Предполагается, что Маррея, как и всех остальных теннисистов-мужчин, будут называть «мистер», сообщает The Times.Тем не менее непосредственно перед турниром будет проведено специальное совещание по этому вопросу, поскольку прецедентов с подобными ситуациями раньше не было. Единственным теннисистом, получившим рыцарское звание, был австралиец, но он стал сэром спустя десять лет после завершения карьеры, в 1939 году. Его имя носит главный трофей в мужском одиночном разряде Australian Open.